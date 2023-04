Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan sabah ölkə parlamentinin iclasında iştirak edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “aysor.am” xəbər saytı məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, parlamentin sabah keçiriləcək növbədənkənar iclasında müxalif “Hayastan” və “Mənim şərəfim var” fraksiyaları da iştirak edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.