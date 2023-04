Fransanın PSJ klubu 7 futbolçu ilə yollarını ayıra bilər.

Metbuat.az "Le Parisien" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Paris təmsilçisi ümidləri doğrultmayan oyunçuları transfer siyahısına salacaq və ya onların müqavilələrini yeniləməyəcək.

Bunlar Vitinya, Renatu Sanşeş, Fabian Ruis, Karlos Soler, Xuan Bernat, Serxio Ramos və Yuqo Ekitikedir.

Qeyd edək ki, PSJ Liqa 1-də 72 xalla birinci pillədə qərarlaşıb.

