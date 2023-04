"Azərbaycanda repetitor fəaliyyətinin ləğvi gündəm mövzusu deyil".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O qeyd edib ki, bu fəaliyyət dünyanın heç bir yerində ləğv edilməyib".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.