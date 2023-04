Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsi yaradılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti bununla bağlı müvafiq qərar qəbul edib.

Bununla əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi İnzibati orqanların Təsnifatından çıxarılıb.

