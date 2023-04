Turan İbrahimova yeni vəzifə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış aparıcı Turan İbrahimov "Baku Tv”də Qərbi Azərbaycan departamentinin rəhbəri kimi fəaliyyət göstərəcək.

Qeyd edək ki, bundan öncə Turan İbrahimov "Space səhər” verilişinin aparıcısı kimi çalışıb.

