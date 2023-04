Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Cahit Bağcı zəlzələ vaxtı yardımı ilə məşhurlaşan Sərvər Bəşirli ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin tviter səhifəsində məlumat verilib.

"Ölkəmizdəki zəlzələlərdən sonra tək ürək olan Azərbaycanın dəstək və həmrəyliyinin simvolu olan Sərvər Bəşirli və ailə üzvləri səfir Cahit Bağcıya baş çəkib. Səfir zəlzələ bölgəsindəki çalışmalara könüllü töhfəsindən ötrü ona yenidən təşəkkür edib".

