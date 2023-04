Son vaxtlar Azərbaycan-İran münasibətlərində gərginlik səngimək bilmir.

Ekspertlərin qənaətinə görə, siyasi qarşıdurma iki ölkənin iqtisadi əlaqələrinə də mənfi təsir göstərir.

Azərbaycan bazarlarında İran məhsullarının azalacağı və hətta İran mağazalarının bağlanacağı barədə söz-söhbətlər də yayılmaqdadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, yenicag.az bununla bağlı paytaxtın İran mağazalarına baş çəkib, vəziyyətlə maraqlanıb.

Daha ətraflı süjetdə:

