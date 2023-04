Qazaxıstan Azərbaycana yeni səfir təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin sərəncamı ilə bu vəzifəyə Alim Bayel təyinat alıb.

O, daha əvvəl Qazaxıstanın Türkiyənin İstanbul şəhərindəki baş konsulu vəzifəsində çalışıb.

