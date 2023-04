Sərnişinlərin nəzərinə: “Formula 1”ə görə avtobusların hərəkəti dəyişir

Bakıda keçiriləcək “Azərbaycan Qran Pri” ("Formula1") yarışları ilə əlaqədar 20 müntəzəm marşrut xəttinin hərəkət sxemində dəyişiklik ediləcək.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib.

Dəyişikliyə əsasən:

1, 2, 4, 10, 46, M3 və H1 nömrəli marşrutlar üzrə avtobuslar alternativ olaraq D.Əliyeva küçəsi, K.Səfərəliyeva küçəsi, Nizami küçəsi, Neftçilər prospekti - Y.Səfərov küçəsi ilə təşkil ediləcək;

10 nömrəli marşrutlar üzrə avtobuslar alternativ olaraq A.Şaiq küç, - Ş.Bədəlbəyli küçəsi - D.Əliyeva küçəsi, K.Səfərəliyeva küçəsi, Nizami küçəsi, Neftçilər prospekti - Y.Səfərov küç, ilə təşkil ediləcək;

5 nömrəli marşrut üzrə avtobusların başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Süleyman Rəhimov küçəsində olmaqla təşkil ediləcək;

88 nömrəli marşrutlar üzrə avtobusların başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Puşkin küçəsi (28 May m.st) olmaqla hərəkəti D.Əliyeva küçəsi, - R.Behbudov küçəsi ilə təşkil ediləcək;

6, 18, 31, 37 və 77 nömrəli marşrutlar üzrə avtobusların son dayanacaq məntəqəsi B.Sərdarov küçəsi olmaqla Ş.Şamil küçəsi, Lermantov küçəsi, B.Sərdarov küçəsi ilə təşkil ediləcək;

53, 125 nömrəli marşrutlar üzrə avtobusların son dayanacaq məntəqəsi M.Useynov küçəsində (Bakı funikulyoru) olmaqla təşkil ediləcək;

61 nömrəli marşrut avtobuslarının hərəkəti S.Vurğun küçəsi - Ş.Bədəlbəyli küçəsi – R.Behbudov küçəsi ilə təşkil ediləcək;

65 nömrəli marşrut üzrə avtobusların hərəkəti M.Muxtarov küçəsi, - Ə.Cavad küçəsi, - Azərbaycan prospekti ilə təşkil ediləcək;

205 nömrəli marşrut avtobuslarının hərəkəti Lökbatan NMM – Bakı Dairəvi Avtomobil yolu – M.Müşfiq küçəsi daha sonra öz xətti ilə hərəkətini davam etdirəcək.

E1 nömrəli marşrutun hərəkəti Bakı Dairəvi Avtomobil yolu, M.Müşfiq küçəsi, A.Şaiq küç, - Ş.Bədəlbəyli küçəsi - D.Əliyeva küçəsi, K.Səfərəliyeva küçəsi, Neftçilər prospekti ilə təşkil ediləcək.

6 nömrəli marşrut 2 istiqamət üzrə fəaliyyət göstərəcək. 1-ci istiqamət Azadlıq prospekti m.st. – Axundov bağı; 2-ci istiqamət Funikulyor – Ö.F.Nemanzadə küçəsi

