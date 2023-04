Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilk dəfə ilhaq edilmiş Xerson vilayətinə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kreml məlumat verib. Bildirilir ki, Putin Luqansk vilayətindəki “Vostok” Milli Qvardiyasının qərargahında olub. Putin bu bölgədə Rusiya hərbi komandanlığının məruzəsini dinləyib.

Qeyd edək ki, Xersonda gərgin döyüşlər davam edir. Putin bundan əvvəl iljhaq edilmiş Mariupol şəhərində olub.

