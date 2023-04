İngiltərə Premyer Liqasında 31-ci turunda "Liverpul" səfərdə "Lids"lə qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyun qonaqların 6:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

"Lids" - "Liverpul" - 1:6

Qollar: L.Sinisterra, 47 - K.Qakpo, 35, M.Salah, 39, 64, D.Jota, 52, 74, D.Nunyes, 90

