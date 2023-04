Quru sərhədlər mayın 1-də açılır? - Nazirlər Kabinetindən CAVAB

May ayının 1-dən etibarən Azərbaycanla Gürcüstan arasında quru sərhədin açılması planlaşdırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan mediası yazıb.

İki ölkə arasında sərhədlərin nə vaxt açılacağı ilə bağlı Azərbaycan hökuməti rəsmi açıqlama verməsə də bunun o qədər də uzaqda olmadığı ehtimal olunur.

Millət vəkili Vüqar Bayramov "Xəbər ertəsi"nə bildirib ki, qonşu ölkələrdəki epidemioloji vəziyyət nəzərə alınaraq gələn aydan quru sərdələrin açılması məqsədəuyğun olardı.

Nazirlər Kabinetindən qeyd edilib ki, hazırda yeni məlumat yoxdur. Lakin müvafiq müraciətlər edilib və nəticəsi barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.