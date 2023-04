Bərdədə təhsil müəssisələrindən birində çəkilən görüntülər sosial şəbəkədə maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, rayonun S. Behbudov adına 6 nömrəli məktəbin direktoru Elşad Məmmədov vəzifəsindən ayrılaraq Qaradəmirçi kənd tam orta məktəbinə direktor təyin edilib.

Direktor məktəbdən çıxan zaman isə şagirdlər və məktəb kollektivi onu alqışlarla yola salıb.

