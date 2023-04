Sosial mediada məşhur olan qadının əsl kimliyi təəccübləndirdi - FOTO

Moskvayönümlü paylaşımları ilə məşhur olan “Donbas Devushka” (Donbas Girl) adlı sosial şəbəkə istifadəçisinin əsl kimliyi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rus əsilli yəhudi olduğu təxmin edilən “Donbas Devushka” ləqəbli sosial media fenomenin əsl kimliyi müzakirələrə səbəb olub. Tvitter, feysbuk və teleqramda məşhur olan, yutubda 135 mindən çox izləyicisi olan qadının əsl adının Sara Bils olduğu və ABŞ-ın Nyu-Cersi ştatında yaşadığı məlum olub. Məlum olub ki, gənc qadın uzun illər ABŞ-ın Hərbi Dəniz Qüvvələrində xidmət edib.

