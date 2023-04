Türkiyənin tanınmış psixoloqu Esra Ezmeci paylaşımı ilə gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qədr gecəsində Ayasofya məscidinə gedən Ezmeci hicablı fotolarını paylaşıb. Lakin onun makiyajı bəzi izləyicilərini narahat edib. Esra Ezmecinin izləyicilərindən bəziləri məşhur psixoloqun dırnaq boyasını və makiyajını tənqid edib.

Qeyd edək ki, "Esra Ezmeci ilə üz-üzə" proqramı ilə tanınan Esra Ezmeci sosial mediada çox məşhurdur. O cinsəlliklə bağlı açıqlamaları ilə gündəm olur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.