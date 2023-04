​"Kapital Bank" 2023-cü ilin I rübünün nəticələrini elan edib

"Kapital Bank"ın aktivləri 1 aprel 2023-cü il tarixinə 7,7 milyard manat təşkil edib.

Müştərilərə verilən kreditlərin həcmi isə 3,2 milyard manat olub.



Bankda müştəri depozitlərinin həcmi 1 aprel 2023-cü il tarixinə 5,9 milyard manat olub.

Bankın 1 aprel 2023-cü il tarixinə tutulmalardan sonra məcmu kapitalı 882 milyon manat, adi və imtiyazlı səhmlər isə 265 milyon manat təşkil edir.

Qeyd edək ki, Kapital Bank Moody's və Standard & Poor's beynəlxalq reytinq agentliklərinin reytinqlərinə malikdir. Bu reytinqlər ölkənin bank sektorunda yüksək reytinqlər sırasındadır.

Ölkənin birinci bankı olan Kapital Bank PAŞA Holding-ə daxildir və Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi — 114 filialı və 25 şöbəsi ilə müştərilərin xidmətindədir. Bankın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün https://kapitalbank.az saytına, 196 Sorğu Mərkəzinə və ya Bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz. Nağd pul krediti sifarişi üçün — https://kbl.az/krdt , Birbank kartı sifarişi üçün — https://kbl.az/tkstcrd .

