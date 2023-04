Dollara qarşı tarixi qərar

Banqladeş Rusiyadan atom elektrik stansiyasının tikintisinə görə aldığı 318 milyon dollarlıq kredit borcunu Çin yuanı ilə ödəyəcəyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Washington Post” qəzeti məlumat verib. Bildirilir ki, Banqladeş Maliyyə Nazirliyinin İqtisadi Əlaqələr Bölməsinin iclasında Rusiya AES-in borcunu yuanla ödəmək qərara alınıb. Borc hissələrlə Moskvaya ödəniləcək. Məlumata görə, qərar Rusiya ilə Banqladeş arasında ödəniş problemini aradan qaldıracaq. Tərfələr bir ildir ödənişlə bağlı razılığa gələ bilmirdi. Cənubi Asiya ölkəsi Ukrayna müharibəsi səbəbilə Rusiyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyalar və SWIFT əməliyyatlarının qarşısının alınması səbəbindən Moskvaya ödəniş edə bilmirdi.

Banqladeş Mərkəzi Bankının sözçüsü Mezbaul Haque, Rusiyaya ödənişin yuanla olub-olmayacağı ilə bağlı suala, “Yuan da valyuta ehtiyatımızın bir hissəsini təşkil edir. Bu bir seçimdir” - deyə cavab verib.

