Bakıda həkim vəfat edib.

Metbuat.az manset.az-a istinadən xəbər verir ki, əslən Naxçıvandan olan tanınmış uşaq həkimi Zülfüqar Hüseynov bu gün Bakı şəhərində vəfat edib.

Zülfüqar Hüseynov uzun illər Naxçıvanın bir neçə rayonlarında pediatr kimi fəaliyyət göstərib.

