"Maxi.az"ın reklamı etirazla qarşılandı: "Bir daha çəkməyin" - VİDEO / FOTO

"Maxi.az" elektronika və məişət texnikası mağazasının çəkdiyi reklam etirazla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şirkət yaranmasının 7-ci il dönümü ilə bağlı rəsmi sosial media hesabında videoçarx yayımlayıb. Videoda Merlin Monro obrazı və ona tamaşa edən ofisiant canlandırılıb. Reklam roliki izləyicilər tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Ad günü olmasına baxmayaraq, izləyicilərin əksəriyyəti təbrik əvəzinə, şirkəti tənqid ediblər. Bəzi izləyicilər isə "Maxi.az"a bir də reklam çəkməməyi tövsiyə ediblər.

Qeyd edək ki, "Maxi.az"ın ötən ilki reklam kampaniyası da müzakirələrə səbəb olmuşdu. Afrikanın azadlığı günündə “qara məhsullar”a endirim kəskin etirazla qarşılanmış və ictimaiyyət tərəfindən irqçilik, ayrı-seçkilik kimi dəyərləndirilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.