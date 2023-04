Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Başlıbel qətliamının 30-cu ildönümü münasibətilə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

“Ermənistanın Azərbaycana qarşı etnik təmizləmə və nifrət siyasətinin növbəti təzahürü olan Başlıbel qətliamının 30-cu ildönümündə 21 qurbanın xatirəsini yad edir və regionda davamlı sülhün bərqərar olması üçün cəzasızlığa son qoyulmasının vacibliyini bir daha bildiririk”.

