Final oyununa ev sahibliyi İstanbuldan alına bilər

UEFA, Çempionlar Liqasının final oyununa ev sahibliyi ilə bağlı alternativ hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The İndependent” məlumat verib. Bildirilir ki, UEFA final oyununa ev sahibliyi hüququnu İstanbuldan ala bilər. Bildirilir ki, UEFA mayda Türkiyədə baş tutacaq prezident seçkilərindən sonra ölkədə hər hansı gərginliyə qarşı alternativ plan hazırlayıb. Detallar barədə məlumat verilməyib.

Qeyd edək ki, daha əvvəl iki dəfə - 2020-ci və 2021-ci illərdə koronavirus pandemiyasına görə İstanbul finala ev sahibliyi edə bilməyib. Bu il Çempionlar Liqasının finalı iyunun 10-da təşkil olunacaq. Türkiyədə prezident seçkisi isə mayın 14-də keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.