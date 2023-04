Tanınmış televiziyaçı, “Haber Global” televiziya kanalının Baş direktoru Məmməd Gülməmmədova ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, jurnalistin atası Bəhruz Gülməmmədov dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Bəhruz Gülməmmədov uzun illər pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.