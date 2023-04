Bakıda baha qiymətə nərd taxta satılır.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə elan saytlarından birində məlumat yerləşdirilib. Bildirilir ki, satışa çıxarılan nərd plastik şüşə materialındandır. 1980-ci ildə İtaliyadan gətirilib.

Elanda həmçinin bu nərd taxtadan Azərbaycanda 3-5 ədəd olduğu göstərilir.

Əşyaya nə az, nə çox 17 min manat qiymət qoyulub.

