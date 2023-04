Azərbaycanlı məşqçi Nazim Süleymanov Rusiya klubu “Ximki”də iş yerini dəyişib.

Metbuat.az-ın klubun rəsmi saytına istinadən məlumatına görə, 58 yaşlı mütəxəssis yenidən U-19 komandasının sükanı arxasına keçib.

Əvvəllər bu komandaya rəhbərlik edən Süleymanov 2022-ci ilin sentyabrından əvəzedicilərdə çalışıb. Klub rəhbərliyi onu yenidən U-19-a qaytarmaq qərarına gəlib.

Əvəzedici komandaya isə Rinat Bilyaletdinov baş məşqçi təyin olunub.

