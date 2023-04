Müğənni və aktrisa Almaz Ələsgərli zəhərlənib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni ötən həftəni bu səbəbdən yataqda keçirib və hələ də özünü pis hiss edir.

Almaz Ələsgərli hazırda Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında çalışır.

