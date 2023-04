İkinci çörək hesab edilən kartof və soğanın qiyməti artıb.

Paytaxtda yerləşən marketlərin birində kartofun qiyməti 1 manat 50 qəpiklə, 3 manat 50 qəpik arasında dəyişir.

Soğanın qiyməti isə 90 qəpiklə, 1 manat 60 qəpik arasındadır.

Baku TV-nin mövzu ilə bağlı hazırladığı süjeti təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.