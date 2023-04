Hərbi ekspert, polkovnik Şair Ramaldanova ağır itki üz verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, oun anası Nuriyyət Ramaldanova bu gün səhər dünyasını dəyişib.

Gülər Seymurqızı



