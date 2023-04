Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti iyulun 1-dək uzadılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli əsədov qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, koronavirus (COVID-19) infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2023-cü il 1 iyul saat 06:00-dək uzadılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.