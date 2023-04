30 milyon nəfərin izlədiyi foto sərt tənqid edildi - Şəkildəki detal diqqətdən qaçmadı / FOTO

Bəşər tarixinin ən dəhşətli soyqırımlarından birinə səhnə olan Polşadakı Osventsim nasist düşərgəsində çəkilmiş foto sosial mediada gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, düşərgənin girişində relslərin üzərində foto çəkdirən qadının davranışı etirazla qarşılanıb. İkinci dünya müharibəsi zamanı 1 milyondan çox insanın qətlə yetirildiyi və dəhşətli cinayətlərlə anıldığı Osvensimdə qadın ziyarətçinin belə davranışı tənqid edilib. Görüntü qısa müddətdə sosial şəbəkələrdə 30 milyon dəfədən çox izlənilib. Reaksiyalarla bağlı açıqlama verən Auşvitz Muzeyi ziyarətçiləri düşərgədə həyatını itirənlərin xatirəsinə hörmət etməyə çağırıb.

