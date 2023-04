Naxçıvan Muxtar Respublikası Doğum Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxsin baş həkimi vəzifəsindən azad olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, əmrə əsasən baş həkim Kəmalə Qurbanova bu gün işdən çıxarılıb.

Baş həkim vəzifələrinin müvəqqəti icrası müavin Nəzakət Quliyevaya həvalə olunub.

