Türkiyəli aktyor Ata Demirer 50 kq arıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ata Demirerin paylaşdığı son fotoda onun xeyli çəki azaltdığı müşahidə edilib. Məlumata görə, çəkisi 140 kq-a qədər artan məşhur komediya ustası 5 ayda 50 kq arıqlayıb. Köhnə görünüşü ilə vidalaşan Ata Dəmirerin şəkərli içkilərdən, şirniyyatlardan uzaq qaldığı deyilir.

