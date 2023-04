Mingəçevirdə azyaşlı zəhərlənmədən ölüb.

Metbuat.azəbər verir ki, hadisə bu gün Mingəçevir şəhər xəstəxanasında qeydə alınıb. Bel ki, 10 yaşlı Leyla Anar qızı Quluzadə zəhərlənmə əlamətləri ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Azyaşlı xəstəxanada keçinib.

Məlumata görə, o, sonuncu dəfə alça yeyib.

Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən saytımıza bildirilib ki, Mingəçevir şəhər sakini olan 10 yaşlı qızın ölməsi faktı ilə bağlı Mingəçevir şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır.

