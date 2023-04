“Azərbaycan Qran Pri” ("Formula 1") yarışı ilə əlaqədar 6 ümumitəhsil müəssisəsində tədris onlayn təşkil olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Cəsarət Valehov məlumat verib.

Belə ki, 24-29 aprel tarixlərində tarixlərində 6, 132-134, 1, 7, 8, 160 nömrəli məktəblərdə dərslər onlayn qaydada olacaq.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran Prisi 28-30 apreldə gerçəkləşəcək.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.