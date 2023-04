"Azəriqaz"dan əhaliyə XƏBƏRDARLIQ: 22 aprelə qədər...

Aprelin 21-i saat 22:00-dan aprelin 22-si saat 10:00-a qədər, həmin gün saat 22:00-dan aprelin 23-ü saat 10:00-a qədər Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin Qəza Çağrı Xidməti şöbəsinin istifadəsində olan serverlərdə texniki-profilaktiki işlər görülməsi ilə əlaqədar ödəniş sistemləri işləməyəcək, eləcə də 104/185 qısa yığım nömrələrinə zənglər daxil olmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumdan məlumat verilib.

Bildirilir ki, 21 aprelə qədər balansında kifayət qədər qaz olmayan abonentlər mütləq qaydada smart-kartlarına yükləmə etməlidir: “Əgər qaz təchizatı ilə bağlı hər hansı bir problem yaranarsa, vətəndaşlar Çağrı Mərkəzinin 077 3 104 104 "Whatsapp" nömrəsi və azeriqaz.az saytının onlayn çat bölümü vasitəsilə müraciətlərini ünvanlaya bilərlər. Ünvanlanan bütün müraciətlərlə bağıə mütləq qaydada Çağrı Mərkəzinin əməkdaşları geri zəng edəcək".

