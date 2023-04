İsrailin xarici işlər naziri Eli Kohen Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İsraildəki səfiri Muxtar Məmmədov tviter hesabında paylaşım edib.

Səfir Şəhidlər xiyabanını ziyarət etdiyi üçün israilli nazirə təşəkkürünü bildirib.

Qeyd edək ki, İsrailin XİN başçısı Azərbaycanda rəsmi səfərdədir.

