Azərbaycanda tələbə xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişib.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin birinci kurs tələbəsi Leyla Babayeva uzun sürən xərçəng xəstəliyindən sonra vəfat edib.

Qeyd edək ki, L. Babayeva Dizayn fakültəsinin I kurs tələbəsi idi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.