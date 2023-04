Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın həyat yoldaşı Əminə Ərdoğanın prezident sarayında verdiyi iftar süfrəsinə azərbaycanlı Sərvər Bəşirli də dəvət olunub.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, iftar süfrəsində zəlzələdən əziyyət çəkənlərə öz maşını ilə yardım aparması ilə gündəmə gələn həmvətənəmiz barəsində danışılıb, qonaqlar onu bu jestinə görə alqışlayıblar.

Həmin anın görüntülərini təqdim edirik:

