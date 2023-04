Millimizin futbolçusu Mahir Emrelinin çıxış etdiyi “Konyaspor” bu gün Türkiyə Super Liqasının 29-cu turunda “Adana Demirspor”u qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 25 yaşlı forvard "Adana Demirspor"la keçirilən Super Liqa matçında “Konyaspor”un heyətində ilk qolunu vurub. 40-cı dəqiqədə vurulan bu baxımlı qolla hesab bərabərləşib (1:1). Hazırda oyun davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.