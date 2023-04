Dünən Bakının Xəzər rayonu, Türkan qəsəbəsində avtomobilin iki yerə bölündüyü dəhşətli qəzanın görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı “Vaz 2104” markalı avtomobil digər nəqliyyat vasitəsinin zərbəsi nəticəsində iki hissəyə bölünüb.

Qeyd edək ki, qəza zamanı ölən olmayıb.

Həmin hadisənin videosunu təqdim edirik:

