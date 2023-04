Birinci “Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibi Orxan Yusibov Müdafiə Sənayesi Nazirliyi "Şərq" İstehsalat Birliyinin direktor müavini vəzifəsinə təyin olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a "Yüksəliş"dən bildirilib.

Qeyd edək ki, Orxan Yusibov Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində Maliyyə ixtisası üzrə bakalavriat, Eseks Universitetində Maliyyə və iqtisadiyyat ixtisası üzrə magistratura təhsili alıb. O, “Azərbaycan Dəmir Yolları”nda baş maliyyə inzibatçısı vəzifəsində çalışıb.

