Koreyanın "K-pop" ulduzu və "Astro" qrupunun üzvü Munbin 25 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbr verir ki, məşhur müğənninin evində cəsədi tapılıb.

Araşdırmalara görə, o, evində intihar edib.

