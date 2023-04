Ədliyyə nazirinin sabiq müavini, general-mayor Aydın Qasımovun ailəsində ağır itki baş verib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, generalın 38 yaşlı qızı dünyasını dəyişib. Onun 2 ildir davam edən onkoloji xəstəlikdən vəfat etdiyi bildirilib.

Qeyd edək ki, uzun illər ədliyyə orqanlarında yüksək vəzifələrdə çalışmış Aydın Qasımov Penitensiar Xidmətin rəisi, Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsinin rəisi kimi vəzifələri də icra edib.

