FIFA Dünya Kuboku 2026-nın əsas hadisələri və xəbərləri

2026 FIFA Dünya Çempionatına hazırlıqla bağlı əsas məqamların, hadisələrin və xəbərlərin icmalı.

Yeni dünya çempionatına hazırlıq necə gedir?

2026 FIFA Dünya Kuboku idman tarixində xüsusi hadisə olacaq, çünki turnir ilk dəfə üç birgə ev sahibi ölkədə keçiriləcək. Bu yazıda 2026-cı il dünya çempionatına hazırlıqla bağlı gözlənilən əsas xəbərlərə və hadisələrə nəzər salacağıq.

2026-cı il dünya çempionatının xüsusiyyətləri

Üç turnirə ev sahibliyi edən ölkə Tarixdə ilk dəfə olaraq Dünya Kuboku eyni vaxtda üç ölkədə: ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək. Bu tədbir ən böyük idman tədbiri çərçivəsində qitənin birləşməsini nümayiş etdirən birlik və beynəlxalq əməkdaşlığın simvolu olacaq.

İştirakçıların sayının genişləndirilməsi 2026-cı il Dünya Çempionatı 48 milli komandanın eyni vaxtda dünya çempionu adı uğrunda mübarizə aparacağı ilk turnir olacaq. Bu, daha çox ölkənin yarışda iştirakına imkan verəcək və geniş ictimaiyyətə öz komandalarını beynəlxalq arenada görmək imkanı verəcək.



Turnirin formatında dəyişikliklər İştirakçıların sayının genişlənməsi ilə əlaqədar olaraq turnirin formatında da dəyişikliklər olacaq. Hazırkı 4 komandadan ibarət 8 qrup əvəzinə 3 komandadan ibarət 16 qrup yaradılacaq. Bu, yarışın ilk mərhələsini azarkeşlər üçün daha dinamik və həyəcanlı edəcək.

2026-cı il dünya çempionatına hazırlıq

Stadionların yenidən qurulması və tikintisi Dünya çempionatına hazırlığın əsas hissəsi mövcud stadionların modernləşdirilməsi və FİFA standartlarına cavab verəcək yeni stadionların tikintisidir. Nyu-York, Los-Anceles, Mexiko və Monreal kimi şəhərlərdə yerləşən üç ev sahibi ölkədə ümumilikdə 16 stadiondan istifadə edilməsi planlaşdırılır. Onların əksəriyyəti dünya çempionatının tələblərinə uyğun olaraq yenidən qurulacaq və ya modernləşdiriləcək.

İnfrastrukturun inkişafı Dünya Kubokunun uğurunun mühüm komponenti nəqliyyat, otellər və turizm obyektləri kimi inkişaf etmiş infrastrukturun olmasıdır. Ev sahibi ölkələr öz şəhərlərini müasirləşdirmək, yeni ictimai nəqliyyat növlərini tətbiq etmək və dünyanın hər yerindən minlərlə azarkeşi qəbul etmək üçün otellər tikmək üçün fəal işləyirlər.

Tədris səfərləri və təqdimatlar 2026-cı il Dünya Çempionatına hazırlıq çərçivəsində təşkilatçılar dünya futbol federasiyaları və media nümayəndələri üçün təqdimatlar və tanışlıq səfərləri keçirirlər. Beləliklə, müxtəlif ölkələrin nümayəndələri dünya çempionatında onları gözləyən şərtlərlə tanış olmaq, gözləntilərini və təkliflərini bölüşmək imkanı əldə edirlər.

Dünya Kubokuna Hazırlıq İcma İştirak Proqramları həmçinin cəmiyyətin fəal iştirakını əhatə edir. Gənclər və yerli sakinlər arasında futbola marağı artırmaq məqsədi daşıyan müxtəlif maarifləndirici və mədəni proqramlar həyata keçirilir. Bundan əlavə, çempionat çərçivəsində tədbirlərin təşkili və keçirilməsinə köməklik göstərəcək könüllülərin cəlb edilməsi istiqamətində layihələr həyata keçirilir.

