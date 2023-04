Xəbər verdiyimiz kimi, ABŞ və İsraildən Azərbaycana gələn nümayəndə heyəti Cəbrayıl rayonunda səfərdə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-da fəaliyyət göstərən Amerika-Azərbaycan Mədəniyyət Fondunun rəhbəri, ABŞ və İsraildə fəaliyyət göstərən rejissor, prodüser, jurnalistlər və digərlərindən ibarət qonaqlar Xudafərin körpüsünü ziyarət edib.

İctimai Tv -nin yayımladığı görüntülərdə görünür ki, həmin zaman ABŞ və İsrail nümayəndə heyəti Xudafərin körpüsündə cənubi azərbaycanlılarla salamlaşdı

