Türkiyəli aktyor Rana Cabbar vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 78 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, R.Cabbar tamaşaçılara "Aşk-ı Memnu"da oynadığı Süleyman Efendi obrazı ilə tanınırdı.

