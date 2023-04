Bu gün və sabah Azərbaycanda Ramazan bayramı qeyd olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən (QMİ) bildirilib ki, bayram namazı bəzi məscidlərdə aprelin 21-i saat 8:00-da, bəzilərində isə 9:00-da qılınacaq.



Qeyd edək ki, Azərbaycanda Ramazan bayramı 1993-cü ildən dövlət səviyyəsində qeyd olunur. Ku il Azərbaycanda Ramazan ayı martın 23-də başlayıb. Ramazan bayramı ilə əlaqədar 4 gün - aprelin 21, 22, 23 və 24-də qeyri-iş günü olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.