Bu bürcdən olanların həyatı kəskin şəkildə dəyişəcək - İki həftə ərzində...

Astroloqlar inanırlar ki, yaxın iki həftə ərzində baş verəcək hadisələrdən sonra bəzi bürclərin həyatları kəskin şəkildə dəyişəcək və bir daha əvvəlki kimi olmayacaq.

Metbuat.az lent.az-a istinadən sınaqla üzləşəcək bürcləri təqdim edir:

Qız bürcü

Astroloqlar hesab edir ki, Qız bürcü təcili olaraq pis vərdişlərdən qurtulmalıdır. Ayın sonuna qədər diqqətsizliyiniz ucbatından çox əziyyət çəkmə riskiniz var. Sağlamlığınıza diqqət yetirin və orqanizmdən gələn bütün siqnallara diqqət yetirin.

Qarşıdakı iki həftə ərzində Qız bürcləri öz ehtiyatsızlıqlarına görə xəstəxanaya düşmək və ya əziyyət çəkmək riski ilə üzləşə bilərlər. Risklərdən imtina edin, sakitliyi seçin və harmoniya axtarın. Siz taleyinizi sınağa çəkməməlisiniz.

Əqrəb

Əqrəblər işlərini itirmək riski ilə üzləşirlər və sonda ən dibdə qalırlar. Hər şeyi yenidən başlamalı olacaqsınız, artıq heç nə əvvəllər olduğu kimi olmayacaq.

Astroloqlar bu sarsıntının Əqrəblərə çoxlu mənfi emosiyalar gətirəcəyinə inanırlar, lakin özlərində güc tapıb hər şeyə dözsələr, ayın sonunda səxavətlə mükafatlandırılacaqlar.

Bütün sınaqlardan sonra onların boşuna olmadığını başa düşəcəksiniz. Daha da güclənəcəksiniz və çətinliklərdən qorxmağı dayandıracaqsınız. Bu, özünüzə olan inamınızı xeyli gücləndirəcək.

Dolça

Astroloqlar Dolçalara yeni insanlarla münasibətdə diqqətli olmağı məsləhət görürlər. Sirlərinizi və dedi-qodularınızı açmamalısınız, kimsə bütün bunları sizə qarşı istifadə etməyə çalışacaq. Bundan əlavə, ayın sonuna qədər Dolça yeni bir şey götürməməlidir, planlar çətin ki, reallaşa bilər.

Bütün keçmişinizi yenidən düşünməli və dəqiq harada səhv etdiyinizi başa düşməlisiniz. Daşları toplamaq və günahları ödəmək vaxtıdır, bu, çox yaxşı bir şeydən əvvəl “təmizləmə” olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.