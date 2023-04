Azyaşlı uşağı yuxu aparıb, xilasedicilərin isə yuxusu ərşə çəkilib.

FHN-dən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, FHN-in qüvvələri tərəfindən sutka ərzində qəza-xilasetmə əməliyyatları zamanı 1-i azyaşlı xilas edilib.

Belə ki, uşaq çağırışlara cavab verməyiv və hadisə yerinə FHN qüvvələri çağırılıb. Xilasedicilərin səyi ilə evə girmək mümkün olub. Baxış zamanı məlum olub ki, azyaşlını yuxu aparıb.

