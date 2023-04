Ömürlük məhbuslar da əfv ediləcək? - Şeyxdən AÇIQLAMA

"Əfv Komissiyasında ömürlük məhbuslarla bağlı müraciətlərə də baxılır”.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bunu Prezident yanında Əfv Məsələləri Komissiyasının üzvü, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri, Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

O, Əfv Komissiyasının iclaslarında iştirak etdiklərini bildirib: "Müraciətləri oxuyan zaman görürük ki, əvvəlcə inkar etsələr də, sonradan öz günahlarını qəbul edirlər”.

A.Paşazadə vurğulayıb ki, ömürlük məhbuslarla bağlı müəyyən fikirlər var: "Bu, birbaşa dövlət başçısının səlahiyyətində olan bir məsələdir”.

