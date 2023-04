Bakıda evdə çürümüş insan meyiti tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Suraxanı rayonunun Əmircan qəsəbəsində qeydə alınıb.

Belə ki, 1951-ci il təvəllüdlü Yakşamkin Yuriy Petroviçin çürüməyə məruz qalmış meyiti yaşadığı evdə aşkar edilib.

Faktla bağlı Suraxanı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.